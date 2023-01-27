В "Ростехе" высказались о "снарядном голоде" России

Слухи распространяют недруги

Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов опроверг сообщения о "снарядном голоде" в Вооруженных силах России.

Заявления о том, что российским военным не хватает снарядов, не соответствуют действительности, подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

"Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то - это полная ерунда", - сообщил Чемезов агентству.

в ходе спецоперации действительно расходуется большое количество боеприпасов всех типов. Но "Ростех" по заказу Минобороны увеличил в несколько раз производство боеприпасов, а по некоторым видам оно увеличено на несколько порядков.

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