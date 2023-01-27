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В финале юниорского Australian Open встретятся две россиянки

09:46
  • пятница
  • 27 января 2023

В финал основного женского турнира ранее вышли белоруска и представляющая Казахстан уроженка Москвы

В финал юниорского Australian Open вышли российские теннисистки Мирра Андреева и Алина Корнеева.

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Андреева в полуфинале обыграла британку Рану Акуа Стойбер (6:3, 6:3), Корнеева оказалась сильнее японки Саяки Исии (2:6, 6:4, 6:2).

В финал основного женского турнира Открытого чемпионата Австралии ранее вышли белоруска Арина Соболенко и представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина. Соболенко в 1/2 финала обыграла польку Магду Линетт, Рыбакина - белоруску Викторию Азаренко.

В мужской сетке россиянин Карен Хачанов в эти минуты борется за выход в финал с греком Стефаносом Циципасом.

Australian Open проходит в Мельбурне с 16 по 29 января.

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