В Тегеране произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана

Есть погибший

В столице Ирана неизвестный с автоматом "Калашникова" напал на посольство Азербайджана.

Инцидент произошел 27 января около 8:30 по бакинскому времени. Преступник убил начальника службы охраны дипмиссии и скрылся.

По информации МИД Азербайджана, еще два сотрудника охраны посольства получили ранения. Их состояние удовлетворительное, передает "Интерфакс".

Местные СМИ пишут, что один из подозреваемых задержан, начато расследование.

В российском МИД уже прокомментировали произошедшее. Москва шокирована произошедшем, выразила поддержку и соболезнования, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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