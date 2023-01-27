Венгрия наложит вето на санкции против ядерной энергетики России

Ожидается большая битва, отметил Орбан

Венгрия наложит вето на возможные санкции Евросоюза против российской ядерной энергетики.

Об этом в пятницу, 27 января, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Еврокомиссия готовит десятый санкционный пакет против России, в который могут включить ограничения против российской ядерной энергетики.

"Ожидается большая битва, но венгерское правительство наложит вето", - сказал Орбан выступая в утренней программе радиостанции "Кошут" (цитата по ТАСС).

В свою очередь глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет поддерживать любые санкционные меры, которые каким-либо образом ограничат ядерное сотрудничество с Россией.

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