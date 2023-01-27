Le Monde: поставки танков Leclerc будут бесполезны для Киева

Эти машины "столь прочные, сколь и хрупкие"
Как написала газета Le Monde, у Франции недостаточно танков Leclerc, чтобы передавать их Украине. Кроме того, эти машины сложны в обслуживании и имеют ряд технических недостатков.
Собеседник издания в военных кругах Франции заметил при этом, что Leclerc "столь прочные, сколь и хрупкие", требуют существенной материально-технической поддержки. Развернутые в Румынии 13 танков обслуживают 200 человек и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Париж может отправить на Украину только 10-20 Leclerc, что, скорее всего, оказжется совершенно бесполезным.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поручил министру обороны страны поработать над вопросом возможной отправки Киеву танков Leclerc.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"