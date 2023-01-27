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Le Monde: поставки танков Leclerc будут бесполезны для Киева

11:00
  • пятница
  • 27 января 2023

Эти машины "столь прочные, сколь и хрупкие"

Как написала газета Le Monde, у Франции недостаточно танков Leclerc, чтобы передавать их Украине. Кроме того, эти машины сложны в обслуживании и имеют ряд технических недостатков.

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Собеседник издания в военных кругах Франции заметил при этом, что Leclerc "столь прочные, сколь и хрупкие", требуют существенной материально-технической поддержки. Развернутые в Румынии 13 танков обслуживают 200 человек и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Париж может отправить на Украину только 10-20 Leclerc, что, скорее всего, оказжется совершенно бесполезным.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поручил министру обороны страны поработать над вопросом возможной отправки Киеву танков Leclerc.

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Танки Leclerc
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