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Россиян атаковали ненастоящие волонтеры из зоны СВО

11:15
  • пятница
  • 27 января 2023

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Россиян предупредили о мошенниках, выдающих себя за "волонтеров в зоне СВО".

Мошенники пользуются добротой россиян, таким людям верить нельзя, рассказал глава межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов. "Вече" работает в Донбассе с 2014 года. 

"К сожалению, мошенничество действительно существует. И мы сами с ним сталкивались, видели много групп, которые пользуются нашим именем", - сообщил он РИА Новости.

Орлов объяснил, что все зарегистрированные организации ежегодно предоставляют в Минюст перечень документов о проведенных гуманитарных акциях, отчеты о поступлениях и тратах денежных средств. Со всей этой информацией можно ознакомиться на сайте организации и на сайте Минюста в разделе НКО.

Поэтому если вдруг напишут какие-то анонимные люди, которые не предоставляют никакой информации о себе, о своей организации, то таким волонтерам верить нельзя, отметил Орлов.

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