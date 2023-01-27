Польша передаст Украине 60 танков PT-91 Twardy

Плюс 14 танков Leopard 2

Украина получит 60 польских боевых танков PT-91 Twardy.

Об этом в пятницу, 27 января, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. PT-91 – это модернизированная версия советского танка Т-72. Машины отправят на Украину вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2.

До этого Варшава уже передала Киеву более 200 танков Т-72, напоминает телеканал "Звезда".

В свою очередь замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский призвал поставлять на Украину оружие любой дальности поражения.

"Сейчас нет смысла разделять оружие на оборонительное или наступательное, то или иное. Украина находится в состоянии обороны, она защищается. Любое оружие, которое мы передаем Украине - это оборонительное вооружение", - сказал он.

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