В России с коронавирусом госпитализировали 939 человек

Скончался 41 пациент

За сутки в России госпитализированы 939 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 27 января, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 7164 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 4876 человек, скончался 41 пациент с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 2234 заболевших коронавирусом, из них госпитализирован только 121. В Санкт-Петербурге подхватил ковид 721 человек, в Московской области – 280.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлен 21924261 случай заболевания, зарегистрировано 394902 летальных исхода.

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