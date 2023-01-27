Новые регионы перейдут на московское время

Продолжается поэтапная синхронизация законодательства

Минпромторг сообщил в Telegram, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области перейдут на московское время.

"Продолжается поэтапная синхронизация законодательства России после принятия в ее состав четырех новых субъектов. В ближайшее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав второй часовой зоны, где действует московское время", - сказано в сообщении.

24 ноября начальник главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Валентина Казакова рассказала, что уже более 80 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получили российские паспорта после вхождения субъектов в состав России.

На этих территориях уже действует российское законодательство.

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