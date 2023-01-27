Кремль: Вашингтон может положить конец украинскому конфликту

Трамп "недалек от правды", заметил Песков

Белому дому достаточно дать Киеву соответствующие указания, и конфликт на Украине быстро закончится.

Ключ от киевского режима в руках у Вашингтона, об этом в пятницу, 27 января, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Господин Трамп не далек от правды: президент США действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может это сделать очень быстро, использовав свою возможность, фактически, просто давать указания киевскому режиму", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы разрешить украинский конфликт за сутки. "Если бы я был президентом, войны между Россией и Украиной никогда бы не произошло. Но даже сейчас, будучи президентом, я бы смог договориться о прекращении этой ужасной войны в течение 24 часов", - написал он.

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