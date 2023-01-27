ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: забвение уроков истории приводит к повторению страшных трагедий

12:44
  • пятница
  • 27 января 2023

Попытки пересмотреть вклад СССР в Победу означают оправдание преступлений нацизма

Президент России Владимир Путин направил телеграмму организаторам и участникам мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста и 78-й годовщине освобождения Красной Армией узников концлагеря "Аушвиц", передает пресс-служба Кремля.

Путин встретился с представителями еврейской общины
Захарова назвала действия Польши борьбой с исторической памятью

"Сегодня, в Международный день памяти жертв Холокоста, мы вспоминаем об одной из драматических страниц Второй мировой войны – освобождении Красной Армией узников концлагеря "Аушвиц - Биркенау" (Освенцим). И конечно, скорбим о миллионах погибших, ни в чём не повинных людей - евреев, представителей других национальностей - расстрелянных, замученных, умерших от голода и болезней", - отметил российский лидер.

Как напомнил Путин, решающую роль в победе над нацистами сыграл советский народ, отстоявший свободу и независимость, а также спасший от уничтожения другие народы.

По словам главы государства, попытки пересмотреть вклад СССР в Победу означают оправдание преступлений нацизма.

"Забвение уроков истории приводит к повторению страшных трагедий. Свидетельство тому - те преступления против мирных граждан, этнические чистки, карательные акции, которые организуют на Украине неонацисты. Именно с этим злом мужественно, плечом к плечу сражаются сейчас наши воины", - заключил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.