Путин: забвение уроков истории приводит к повторению страшных трагедий

Попытки пересмотреть вклад СССР в Победу означают оправдание преступлений нацизма

Президент России Владимир Путин направил телеграмму организаторам и участникам мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста и 78-й годовщине освобождения Красной Армией узников концлагеря "Аушвиц", передает пресс-служба Кремля.

"Сегодня, в Международный день памяти жертв Холокоста, мы вспоминаем об одной из драматических страниц Второй мировой войны – освобождении Красной Армией узников концлагеря "Аушвиц - Биркенау" (Освенцим). И конечно, скорбим о миллионах погибших, ни в чём не повинных людей - евреев, представителей других национальностей - расстрелянных, замученных, умерших от голода и болезней", - отметил российский лидер.

Как напомнил Путин, решающую роль в победе над нацистами сыграл советский народ, отстоявший свободу и независимость, а также спасший от уничтожения другие народы.

По словам главы государства, попытки пересмотреть вклад СССР в Победу означают оправдание преступлений нацизма.

"Забвение уроков истории приводит к повторению страшных трагедий. Свидетельство тому - те преступления против мирных граждан, этнические чистки, карательные акции, которые организуют на Украине неонацисты. Именно с этим злом мужественно, плечом к плечу сражаются сейчас наши воины", - заключил Путин.

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