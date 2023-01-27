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Мужчина получил 10 суток за полив поезда из шланга в метро

15:01
  • пятница
  • 27 января 2023

Инцидент произошел на станции "Алексеевская"

Десять суток за водные процедуры - именно столько получил один из пассажиров метрополитена за то, что воспользовался пожарным рукавом, передает "ТВ Центр".

На станции "Алексеевская" мужчина подошел к шлангу, размотал его на глазах у изумленных пассажиров, начал щедро поливать платформу и подошедший в этот момент поезд. Правда, водное развлечение хулигану быстро надоело. И он ушел по своим делам.

Несанкционированная мойка попала на камеры наблюдения. Так что несостоявшегося пожарного искать долго не пришлось. Мотивы своего поступка объяснить он так и не смог. 

"В отношении фигуранта составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 20.1 КоАП. Судом ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сообщили в МВД.

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