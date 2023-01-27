В Склифе спасли женщину с редким генетическим заболеванием

Приступ возник внезапно

Эта история - со счастливым концом. И все благодаря московским врачам. Редкое и очень опасное генетическое заболевание Ксении - синдром Марфана, это поражение соединительной ткани в организме. Оно передалось ей от папы. Он умер в 27. У нее проблемы со здоровьем начались после вторых родов. Высокое давление, резкая боль в сердце - в больнице Кончаловского поняли, что это сложный случай, с которым смогут справиться только врачи Склифа. Из-за нагрузки на организм после рождения второго ребенка у Ксении расслоилась аорта. Она была на волосок от смерти.

"Когда я осознала, что это сейчас будет большая операция на сердце, я, конечно, собрала всю волю в кулак, вспоминала о Мишке, который остался дома с папой, и надеялась, что все получится, потому что, конечно, читая и зная о проценте выживаемости таких пациентов, можно было только верить в чудо", - говорит Ксения.

Такие чудеса врачи Склифа совершают каждый день. Ксению спасала целая бригада. Быстро, четко и слаженно. Врачи должны были оперативно заменить поврежденный участок аорты, чтобы снова запустить кровообращение.

"Для нас это уже стандартные вещи, то есть мы в течение уже многих лет работаем с этой категорией пациентов, и вот эти вот все манипуляции уже доведены до автоматизма: протоколы, все, что мы делаем, это уже отработано годами, поэтому у нас такие результаты", - отметил Денис Косолапов, заведующий кардиохирургической реанимацией НИИ Склифосовского.

Шесть часов врачи проводили операцию Бенталла. Сначала тело пациентки охладили до 28 градусов для того, чтобы снизить потребность организма в кислорода и не дать ей умереть. А затем начали протезировать поврежденную аорту.

"На тот момент, когда мы выполняем анастамоз, это соединение протеза с дугой аорты с дистальной частью, чтобы были технические удобства для выполнения данной процедуры, кровообращение в организме останавливается - это называется циркуляторный арест. В это время сердце остановлено, легкие тоже остановлены - эти функции выполняет аппарат искусственного кровообращения", - объяснил Марат Сагиров, заведующий 1-м кардиохирургическим отделением НИИ Склифосовского.

Когда кровообращение через спротезированный клапан наконец-то восстановлено, пациент постепенно "включается" в жизнь. Сердце заводится самопроизвольно или с помощью дефибриллятора. И это иначе как вторым рождением и не назовешь. Сегодня Ксения отчетливо понимает, что после рождения второго ребенка она сама заново обрела жизнь. Теперь, конечно, ей предстоит лекарственная терапия. А еще она ощущает стук механического клапана в сердце. Но главное - что оно бьется.

Елена Сахно, Станислав Ильин, Илья Орлов, "ТВ Центр"

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