Неизвестные начали ставить растяжки в подмосковных лесах

В любой момент такая ловушка может стать смертельной для обычного прохожего

Лески, капроновые нити и стальные проволоки, натянутые как струна между деревьев, появились в подмосковных лесах на тропинках, предназначенных для прогулок. Кто их накручивает - неизвестно. Последний такой случай в Подмосковье - в деревне Молзино Ногинского района.

Передвигаясь по лесу, нужно быть предельно осторожным, даже если это хорошо знакомая тропа. Первый признак того, что где-то есть растяжка, это следы от одного дерева к другому. Нужно посмотреть наверх и проверить, нет ли там проволоки. Особенно, если передвигаетесь на большой скорости: на лыжах или квадроцикле.

Проволоку натягивают выше полутора метров над землей. Если человек на нее натыкается, то удар при столкновении приходится в область головы или шеи. Стальная проволока сильно травмирует мягкие ткани. А ведь по лесу на квадроциклах и лыжах катаются в том числе и дети. К ним теперь у любителей активного отдыха - повышенное внимание.

Одна из версий - проволока дело рук охотников. Но на зверя растяжки ставят по земле: чтобы, например, лось о них запнулся. К тому же, как утверждают местные жители, если им и встречаются охотники на пути, то они мирно с ними расходятся: по первой просьбе выбирают себе другую тропу, которых в лесу достаточно. По другим версиям, проволоку могли натягивать браконьеры, дачники из соседних поселков (их может раздражать шум моторов любителей быстрой еды) или просто люди с неуравновешенной психикой.

Как бы то ни было, растяжки на деревьях - повод для разбирательства. Юристы предупреждают об уголовной ответственности.

Установить кто натягивает проволоку в Ногинском районе, пока не удалось. И это еще один повод быть максимально внимательным во время загородных прогулок.

Александра Панина, Константин Чурашов, Денис Кузнецов, "ТВ Центр"

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