В Театре Наций поговорят о судьбах человечества

Сегодня состоится премьера спектакля "Терминал 3"

Название у нового спектакля достаточно условное. Это может быть любой терминал - в аэропорту, на вокзале или в клинике. Его номер не имеет значения. Главное - время действия: где-то между жизнью и смертью.

Две супружеские пары встречаются в странной и страшной точке. Одна, юная, готовится к рождению первенца. Другая, зрелая, боится, что потеряла своего ребенка. Страх и нетерпение, суета и ожидание чуда. Этот приемный покой превращается то в точку невозврата, то - в точку отсчета.

Молодой режиссер Никита Кобелев сам выбрал пьесу известного шведского драматурга Ларса Нурена, потому что почувствовал: это не просто маленький реквием по мечте, а еще и очень глубокая философская притча.

"Это тема непонимания, дисконнекта, потому что каждый из героев достаточно эгоистичен, не может услышать другого. Она и приводит к такой катастрофе. И только смерть объединяет их и позволяет услышать друг друга", - говорит режиссер.

Терминал настолько стерилен, что каждый поступок - у всех на виду. Родить, чтобы развестись? Или потерять, чтобы вернуть любовь? Страшные вопросы. И очень непростые роли для актеров. Хотя спектакль длится всего-то 60 минут.

Для зрителей серьезным приобретением станет полное отсутствие стены между залом и сценой. Лишь легкая пелена, по которой бегут облака-воспоминания. О том, как близко бывает в нашей жизни счастье. И как быстро оно может ускользнуть.

Ольга Стрельцова, Константин Чурашов, Дмитрий Денежкин, "ТВ Центр"

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