Собянин: сеть наземного метро в этом году охватит еще более 40 районов столицы

Благодаря выгодным тарифам и бесплатной пересадке на метро и МЦК жители Москвы экономят на поездках по МЦД до 50%

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 70% пассажиров Московских центральных диаметров пользуются возможностью сделать бесплатную пересадку на метро и Московское центральное кольцо.

"Такие пересадки возможны на 22 станциях МЦД. Проезд можно оплачивать картой "Тройка" (тариф "Кошелёк") или банковской картой", - уточнил глава города в посте в Telegram.

Как добавил Собянин, в этом году появятся две новые линии МЦД. Сеть наземного метро охватит еще больше 40 районов столицы и несколько подмосковных городов.

"С запуском двух новых диаметров число пересадочных станций увеличится более чем в два раза - до 55, у жителей Москвы и Московской области появится еще больше возможностей бесплатно пересесть с одного вида транспорта на другой", - указал также градоначальник.

Благодаря выгодным тарифам и бесплатной пересадке на метро и МЦК жители Москвы экономят на поездках по МЦД до 50%, а жители Московской области - до 75% ежедневно, отметил также Собянин.

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