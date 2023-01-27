ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД: противостояние с НАТО идет по нарастающей

14:06
  • пятница
  • 27 января 2023

Захарова призвала альянс не обманывать своих граждан

Противостояние России со странами Североатлантического альянса идет по нарастающей.

НАТО полностью втянута в происходящее на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат призвала представителей альянса не обманывать своих граждан словами о том, что НАТО не участвует в конфликте, и признать этот факт.

"Граждане стран НАТО должны знать: их блок полностью втянут в противостояние с нашей страной, и это противостояние идет по нарастающей", - заявила Захарова (цитата по ТАСС).

Ранее Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Европа "ведет войну против России", хотя генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь отметил, что альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.