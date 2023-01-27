МИД: противостояние с НАТО идет по нарастающей

Захарова призвала альянс не обманывать своих граждан

Противостояние России со странами Североатлантического альянса идет по нарастающей.

НАТО полностью втянута в происходящее на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат призвала представителей альянса не обманывать своих граждан словами о том, что НАТО не участвует в конфликте, и признать этот факт.

"Граждане стран НАТО должны знать: их блок полностью втянут в противостояние с нашей страной, и это противостояние идет по нарастающей", - заявила Захарова (цитата по ТАСС).

Ранее Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Европа "ведет войну против России", хотя генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь отметил, что альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине.

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