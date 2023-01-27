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Собянин: Москва остается лидером по безопасности дорожного движения в России

14:32
  • пятница
  • 27 января 2023

За два года число ДТП с пострадавшими сократилось на треть

Москва - лидер по безопасности дорожного движения в России. Об этом сообщил сегодня мэр Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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За два года число ДТП с пострадавшими сократилось на треть. А количество летальных исходов снизилось более чем в два с половиной раза.

Повысить уровень безопасности в столице помогает новая модель прогноза и предотвращения дорожно-транспортных происшествий. А также изменения в организации дорожного движения.

В городе устанавливают современные камеры фотовидеофиксации, развивают сеть выделенных полос, снижают трафик и скорости, устанавливают светофоры.

"Это большая эффективная работа, и мы её продолжаем", - заверил мэр.

 

 
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