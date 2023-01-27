ВС России сорвали перевозки оружия ВСУ на фронт

В том числе и натовского

Российской армии массированным ударом по целям на территории Украины удалось сорвать поставки ВСУ вооружений и боеприпасов на фронт.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представительно Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий ОПК и транспортной системы Украины.

В результате удара были сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО, а также нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ.

"Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - подчеркнул Конашенков.

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