Боррель признал право ЮАР проводить военные учения с Россией

Однако Брюссель считает это "нехорошим совпадением"

Россия и ЮАР имеют полное право проводить совместные военные учения. Такое заявление в пятницу, 27 января, сделал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

При этом глава евродипломатии заявил, что видит "нехорошее совпадение" в том, что такие учения организовывают и планируют провести одновременно с конфликтом на Украине и российской военной спецоперацией.

По мнению Борреля, ЮАР должна использовать отношения с Россией для содействия прекращению конфликта на Украине. Политик заявил, что Брюссель не призывает "выбирать стороны", однако предлагает "оставаться на стороне Устава ООН и поддерживать международный миропорядок", сообщает ТАСС.

Военно-морские учения с участием кораблей ЮАР, России и Китая будут проведены с 17 по 27 февраля. Они начнутся в акватории Индийского океана и пройдут в течение десяти дней в районах портового города Дурбан и залива Ричардс-Бей. Их целью представители стран-участниц назвали обмен оперативными навыками и знаниями.

Ранее западные СМИ отмечали, что Европе и США не понравилось, что ЮАР, несмотря на внешнее давление раскритиковала западные санкции и не приостановила сотрудничество с Москвой, а планы России, ЮАР и Китая провести совместные военном-морские учения "вызвали ярость у Запада".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"