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Путин обсудил с Совбезом внутреннюю повестку и северный шельф

15:28
  • пятница
  • 27 января 2023

Совещание проводится в режиме видеоконференции

Президент России Владимир Путин в пятницу, 27 января, провел совещание с постоянными членами российского Совета безопасности. Совещание проводилось в режиме видеоконференции.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, глава Минприроды Александр Козлов. 

Как отметил глава государства, на повестку было вынесено несколько важных вопросов, касающихся и внутренней повестки, и внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане, сообщает пресс-служба Кремля.

В ноябре 2022 года в правительстве обсудили важное событие для исследования высокоширотной Арктики. На воду была спущена самодвижущаяся ледовая платформа с 17 лабораториями и комфортными каютами для полярников и членов экипажа. Ученые смогут проводить сразу 50 видов исследований, что в итоге позволит перейти на круглогодичную навигацию по Северному морскому пути и "попасть в те уголки Арктики, куда чрезвычайно сложно добраться и где вообще никто не бывал".

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