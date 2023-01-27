Вертолет спецотряда "Россия" повредил рулевой винт во "Внуково"

Пострадавших нет

По факту произошедшего с вертолетом Ми-8 спецотряда "Россия" в столичном аэропорту "Внуково" ведется разбирательство.

Об этом агентству РИА Новости сообщили в правлении делами президента России.

Инцидент с Ми-8 произошел в процессе взлета. Вертолет получил незначительные повреждения. Пассажиров на борту во время инцидента не было, пострадавших нет, уточнил источник.

"Вертолет только готовился к вылету, возможно, из-за сильного ветра его раскрутило, из-за чего поврежден винт", - рассказала ТАСС пресс-секретарь Елена Крылова.

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