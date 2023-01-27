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Минобороны рассказало о продвижении российских войск

18:00
  • пятница
  • 27 января 2023

Уничтожен склад артиллерийских снарядов ВСУ

В российском Минобороны рассказали об успешном продвижении наших войск на Донецком и Запорожском направлениях. Удалось занять новые выгодные позиции. Только за сутки уничтожены порядка двух сотен боевиков, десятки единиц техники, крупный склад артиллерийских снарядов. В небе над Донбассом российские ПВО сбили самолёт Су-25.

Основные усилия сейчас сосредоточены на взятии Угледара, где противник укрывается в жилых кварталах. Цепочка поставок дополнительных вооружений киевским силовикам нарушена в результате нашего очередного массированного ракетного обстрела объектов транспортной системы и энергетики Украины.

Подробнее – в репортаже Анны Пешехоновой

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