Собянин: Сохранение архитектурного облика столицы – одна из важных задач городских служб

Ведется работа по реставрации исторических объектов и выявлению незаконных построек

Более 300 незаконных строений демонтировали в прошлом году в центре столице. Об этом на своей странице в соцсети рассказал Мэр Москвы. Такие здания не только портят внешний облик мегаполиса. Но ещё возведенные без каких-либо разрешительных документов, с нарушением всех норм и правил, представляют серьёзную опасность. После сноса на их месте появляются зоны отдыха или детские площадки. Наряду с самостроем есть в городе и заброшенные здания, которые, несмотря на свой невзрачный вид, являются историческими памятниками. Из аварийного состояния их бережно воссоздают в том числе по архивным документам.

На фоне аккуратной исторической застройки центра Москвы здания без хозяев или жильцов выглядят брошенными и забытыми. А зачастую еще и находятся в аварийном состоянии. Заброшенные постройки, как правило, ликвидируют. Те, что подлежат восстановлению, реставрируют.

Особняк на Остоженке - бывший доходный дом - удачный тому пример. Фасад, кровля, переустройство подъездов. Объект культурного наследия будто только что построен. Вовремя проведенная реставрация подарила Москве еще один красивый дом. Только за минувший год в центре восстановлено 144 здания, 14 из которых - объекты культурного наследия. О сохранении архитектурного облика Москвы на своей странице в соцсетях написал Сергей Собянин:

"В 2022 году на территории ЦАО выявлено 654 объекта самовольного строительства, демонтировано больше 300 незаконных строений. В результате освободилось свыше 13,6 тыс. кв. м. общественного пространства. Теперь там могут появиться зелёные зоны, детские, спортивные площадки и другие социально важные объекты".

Исторический центр - в зоне повышенного внимания: много уникальных памятников архитектуры. Любая незаконная постройка не только портит привычную городскую панораму, но и часто выглядит как вставной зуб. В Староконюшенном переулке незаконно надстроены три этажа. Рядом - жилой многоквартирный дом, объект культурного наследия, с другой стороны - памятник регионального значения.

"Объект находился на данном земельном участке. Между двумя объектами культурного наследия. В соответствии с решением суда у нас была проведена экспертиза, в которой было признано, что данный объект мог нанести урон данным памятникам", - сообщил Михаил Мигалин, начальник Управления контроля за объектами недвижимости по ЦАО Государственной инспекции по недвижимости города Москвы.

Тем более, один из них - знаменитый дом "Общество русских врачей". В двух шагах от Арбата деревянный особняк с резьбой в русском стиле ещё в 1871 году был выполнен архитектором Гуном для предпринимателя Александра Пороховщикова. Близость бесхозной постройки к этому дому могла плохо закончиться. Теперь угрозы нет. Пристройку снесли силами городских служб. А вот конструкции на Мясницкой, 13 демонтировали сами собственники. Незаконную стеклянную надстройку второго этажа разобрали, вернув зданию первозданный вид.

"Самострой опасен для жизни и здоровья людей. Антисанитария, криминал, незаконные мигранты - полный букет криминальной ситуации. Надо активнее работать по наведению порядка", - заявил Собянин.

Профильные ведомства за порядком следят. Владельцев самостроя вычисляют, ведут долгие переговоры. После сноса самостроя на освобождённых территориях, как правило, появляются скверы, детские, спортивные площадки и социальные объекты.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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