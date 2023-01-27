"Сломали через колено": США переиграли Европу с поставками танков

Есть вероятность, что "Абрамсы" на Украине так и не появятся

В среду, на юбилей Зеленского (президенту Украины исполнилось 45 лет) президент США сделал коллеге и своей марионетке подарок - объявил об отправке ВСУ новых систем вооружения, включая танки "Абрамс". Ну как подарок - объявить-то объявил, только эксперты говорят, что танки доберутся до Киева не скоро, по данным CNN, минимум через год. А вот немецкие "Леопарды" - об их отправке на Украину также было объявлено на неделе - появятся на Донбассе куда раньше. Украинцы уже готовят трафареты, наносить кресты - один в один как были на машинах панцерваффе в предыдущую войну. Возможно, кресты появятся и на танках, которые Украине передают еще несколько государств. Психологический барьер пробит, и Европа наперегонки отдает ВСУ тяжелую технику натовского образца. На очереди самолеты - Politico пишет, что страны Запада начали обсуждения о возможности передачи Киеву истребителей. Да, издание подчеркивает, что многие опасаются эскалации, но самолеты, скорее всего, тоже дадут. Украину изо всех подталкивают к наступлению - уж больно очевидны для Запада успехи России на фронте. А допустить нашу победу для них смерти подобно.

Учитывая обстановку на фронте и огромные потери, которые несут ВСУ, было вполне ожидаемо, что Запад попытается ситуацию переломить. Тамошним лидерам нужны победы. А они отсутствуют, несмотря на массу оружия, которое Киеву уже предоставили. Так что решение о поставках на Украину тяжелой бронетехники, включая танки, конечно, напрашивалось. Все лишь ждали отмашки из Вашингтона, которую и дал на неделе Байден.

"Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты отправят 31 танк "Abrams" на Украину. Доставка их на поле боя потребует времени. США начнут подготовку украинских военных как можно скорее. Мы сделаем все. Все, чтобы помочь противостоять жестокой агрессии Украины, которая происходит из-за России".

На эту оговорку "про агрессию Украины" мало кто обратил внимание. К подобным огрехам своего пожилого президента, здоровье которого вызывает всё больше вопросов, западные журналисты давно привыкли. Да и сама новость о поставках американских танков на Украину, безусловно, затмила всё. Вопрос был лишь в том, когда "Абрамсы" появятся в степях Украины? Белый дом о сроках намеренно умолчал, оставив широкое поле для фантазий американским экспертам.

"В целом мой прогноз таков: "Леопарды" мы на поле боя увидим через два-три месяца, но "Абрамсы" там, скорее всего, появятся значительно позднее: по моей оценке, организовать подготовку экипажей, сформировать подразделения и обеспечить стабильное техническое обслуживание машин получится лишь через шесть-восемь месяцев", - рассказал Марк Хёртлинг, генерал-полковник сухопутных сил США в отставке.

А может, и ещё позже, вторили коллегам в эфире NBC, поясняя, что Вашингтон не станет передавать Украине "Абрамсы", имеющиеся в распоряжении. Для Киева их произведут отдельно в экспортном варианте, возможно, что-то доработав. Потому как в условиях зимы эта машина, как видно по кадрам, не особенно впечатляет. Да и распутица, в которой вязнут отечественные танки, а они гораздо легче, вряд ли дастся американскому конкуренту легко. К тому же, сами военные США говорят, что "Абрамс" - это крайне капризный танк. Особенно по части топлива и двигателя.

"Мы вот уже 30 лет знаем, что на земле газотурбинные двигатели – это катастрофа. Как из-за расхода топлива, так и ввиду всасывания грязи, песка и прочих пакостей. Они предназначались для реактивных самолетов, которые летают на высоте четырех с половиной километров, а не для использования на земле. Суть в том, что у "Abrams М1" много проблем, в этом нет никаких сомнений. Не думаю, что народ хотел бы видеть их в деле просто из страха перед их низкой производительностью", - отметил Дуглас Макгрегор, бывший советник министра обороны США.

Так что есть вероятность того, что "Абрамсы" на Украине мы так и не увидим. К примеру, издание "Политико", ссылаясь на свои источники, пишет, что эти танки в США производит всего один завод в Огайо. Мощность конвейера 12 машин в год. И учитывая полную загрузку предприятия заказами для Тайваня и Польши, когда произведут "Абрамсы" для Украины - неизвестно. И Байден об этом прекрасно знал. В отличие от Шольца, который, похоже, опять угодил впросак, доверившись американцам. И теперь немецкие танки, которые, конечно, проще американских и в чем-то даже надежнее, будут гореть на Украине, гробя имидж германской оборонки и лично канцлера ФРГ.

"ФРГ, похоже, просто сломали через колено. Удары наносились с самых разных сторон. Это и Украина. Это и США, которые сыграли в несложную игру: утром - деньги, вечером - стулья. Обещали поставки "Абрамс" через несколько месяцев, а то и лет в обмен на то, что Германия поставит "Леопарды" в самое ближайшее время. Судя по всему, это прокатило. И Олаф Шольц предсказуемо повелся на эту уловку", - рассуждает Алексей Мухин, глава Центра политической информации.

После чего даже в западной прессе над канцлером ФРГ начали откровенно потешаться. Вот, к примеру, один из комментариев насчёт решения Шольца поставить Украине немецкие танки:

"После разрушения силами США трубопровода "Северный поток", поставляющего дешёвый газ в Германию, Шольц принял ответные меры, уступив требованиям Вашингтона отправить Украине танки "Leopard" и попросив немцев меньше принимать горячий душ" (Макс Блюменталь, обозреватель "The Grayzone").

Забавно, конечно, наблюдать за столь бесхребетной политикой Германии, дрейфующей в фарватере американских интересов. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, пояснил президент Путин. Причины такой покорности вполне понятны.

"После Второй мировой войны Германия была, как известно, разделена на четыре сектора: американский, английский, французский и советский. Так вот Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединённые Штаты – нет. Строго говоря, – формально, юридически, – на территории Федеративной Республики Германия находятся американские оккупационные войска. А по факту так и есть: их там очень много. И сами немецкие политики говорят о том, что после Второй мировой войны Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством", - отметил российский лидер.

Вот и решение по танкам было, по сути, принято не в Берлине, а в Вашингтоне. Канцлер лишь взял под козырек, немного посопротивлявшись. В итоге первая партия из 14 "Леопардов" в ближайшее время поступит на Украину. Экипажи уже готовят. Расходы по транспортировке Берлин берёт на себя. То есть даже топливо оплатят граждане ФРГ, многие из которых из-за рекордной инфляции вынуждены отказываться от личного автотранспорта. Да и в принципе экономить на всем. Спасибо мудрой политике их лидера.

В НАТО, конечно, пытаются юлить, заявляя устами генсека Столтенберга, что альянс не является стороной конфликта на Украине. Впрочем, все понимают, что это не так. А некоторые бесхитростные товарищи вроде главы немецкого МИДа Бербок с нескрываемой гордостью говорят о том, что воюют с Россией:

"Нам действительно стоит прилагать больше усилий для защиты Украины. А также в том, что касается передачи танков. Но главную и решающую роль тут играет то, что нам нужно делать это вместе. А не перекладывать вину друг на друга. Ведь мы ведём войну с Россией, а не друг с другом".

Однако большая часть европейских политиков, вернее сказать, клерков, напрямую подчиняющихся США, поступают по-другому, намеренно накаляя ситуацию до предела. После чего в европейских столицах начинают гадать, а как же ответит Москва на этот шаг Запада?

А ведь начинала Германия с поставки касок на Украину. А теперь, глядишь, дело дойдёт и до отправки немецких солдат. Во время выступления в Бундестаге канцлера об этом спросили прямо. И он, конечно, категорически отверг данную идею. Такого никогда не будет, заявил Шольц. Впрочем, он и про танки говорил то же самое. В сентябре этого года в интервью "Нью Йорк Таймс". Прошло всего четыре месяца. И вот что Шольц заявляет теперь:

"Наша цель - совместно с нашими союзниками быстро собрать два танковых батальона. Есть много стран, которые хотели бы осуществлять поставки. И мы будем координировать это. Мы обеспечим обучение, логистику, боеприпасы и техническое обслуживание систем, и, как я уже сказал, дадим странам-партнёрам возможность осуществлять поставки".

В немецком издании "Вельт" уже даже подсчитали количество "Леопардов", которые стоят на вооружении европейских стран и теоретически могут быть переданы Украине. К примеру, Греция имеет 853 единицы различных модификаций. А самые современные "Леопарды" стоят на вооружении в самой Германии. А также в Дании и Венгрии. При этом пока подтверждена поставка лишь 28 танков немецкого производства. 14 даст ФРГ. 14 Польша, запросив, кстати, у властей ЕС за это компенсацию. Еще 14 танков, но уже собственного производства, предоставит Великобритания. Итого речь идет пока о 42 машинах. Но ожидается, что это число достигнет 126 за счёт поставок из Португалии, Испании, Финляндии, Дании, Нидерландов и Австрии. Внести свою лепту, разумеется, хотели бы и прибалты. Но у них нет танков.

Зато у прибалтов есть кассетные боеприпасы, запрещенные к использованию. И Эстония хочет передать их Украине вместе с остатками гаубиц, которые стоят на вооружении у этой страны. Над тем, чтобы поставить Киеву свои танки, размышляет и Франция, которую, если надо, тоже легко принудят к отправке не только бронетехники, но и самолетов. Тем более, дискуссии по поводу передачи киевскому режиму западных истребителей, сообщает издание "Политико", уже активно ведутся.

Вот и глава украинского МИДа Кулеба похвастался в соцсетях, что страны ЕС рассматривают возможность передать Украине истребители F-16. В свете этих дискуссии, сообщает "Файнэншл Таймс", компания "Локхид Мартин", производящая данный самолёт, намерена нарастить его производство. Так что передача Украине истребителей вполне реальна, учитывая, что Запад явно намерен эскалировать данный конфликт, намеренно подводя мир к черте ядерного столкновения. И в Киеве, как однажды заявил Зеленский, этому были бы очень рады:

"Каждая российская ракета, запущенная по Украине, каждый беспилотник - это всё аргументы в пользу того, что нам нужно больше оружия".

И его Киев, безусловно, продолжит получать. Мы же, как заявили в российском МИДе, будем это оружие уничтожать, успешно перемалывая врага. За то время, что идет спецоперация, российская армия сбила 372 самолета, 200 вертолетов. Уничтожила 7537 единиц бронетехники. 401 зенитно-ракетный комплекс, 3841 орудие, включая американские гаубицы 777, которые на Западе, кстати, решили снять с вооружения из-за малой мобильности. Таковы потери Украины в технике.

Человеческие потери в разы больше. Фактически за этот год мы уничтожили 23 полноценных армии. А это, на минуточку, вся современная группировка НАТО в Европе. Или же четыре группы армии Вермахта. И если уж углубляться в историю, то в годы Великой Отечественной, подсчитали эксперты, фашисты теряли примерно 25 танков в сутки. Если переложить это на современные реалии, тех танков, что сейчас есть у Германии, хватит на две недели.

Александр Панюшкин, Елена Мекертычева, Антон Нагорный, "В центре событий", "ТВ Центр".

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