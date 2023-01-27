Манипуляция и торг: почему Запад не может влиять на Эрдогана

Эрдоган защищает национальные интересы своей страны - это сильно раздражает Европу

Эрдоган вышел на тропу войны со Швецией. Впрочем, надо отдать должное Стокгольму - там всю неделю изо всех сил провоцировали Анкару на резкие шаги. И своего добились - Совбез Турции заявил, что поддерживает политику "открытых дверей" НАТО, но желающие вступить в альянс должны вести себя по-союзнически. Эксперты уверены - это предложение к торгу, манипуляция ситуацией. Турция чувствует, что Запад слабеет и начинает диктовать свои условия. Во всяком случае, пытается.

Запад взял Эрдогана на прицел – так турецкая пресса объясняет резкий рост провокационных акций, направленных не только лично на оскорбление президента Турции, но и на осквернение мусульманских святынь. Так, 12 января курдская организация, которую в Турции считают причастной к террористическому движению "Рабочая партия Курдистана" (запрещена в Турции), перед ратушей и мэрией Стокгольма подвесила вверх ногами манекен Эрдогана.

Городской прокурор отказался расследовать дело. Проигнорировали даже требование Эрдогана принять меры против активистов. Более того, на 21 января Швеция выдала разрешение на проведение другой акции вандализма – по сожжению Корана напротив посольства Турции в Стокгольме.

Сжигая священную книгу мусульман, лидер датской антиисламской партии "Жёсткий курс" призывал Эрдогана проголосовать за вступление Швеции и Финляндии в НАТО, с таким же требованием выступили и участники марша, которые на центральной площади Стокгольма демонстративно топтались по портрету Эрдогана. Европейские чиновники ничего ужасного в этих акциях не заметили, потому что, по их мнению, именно так и выглядит демократия. И даже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил – радикалы абсолютно законопослушные люди.

Своей свободой слова воспользовался и Эрдоган. Во-первых, он напомнил, что всего лишь несколько месяцев назад между Турцией, Швецией и Финляндией был подписан меморандум, в котором Стокгольм и Хельсинки признали Рабочую партию Курдистана и ее филиалы в качестве террористических организаций, и дали обязательство бороться с террором. А во-вторых, Эрдоган предложил Швеции и Финляндии – ну если они и впредь собираются нарушать меморандум - не проситься в НАТО, а доверить безопасность своих стран радикалам.

"Вы позволяете террористическим организациям разгуливать по вашим проспектам и улицам, а затем ожидаете нашей поддержки для вступления в НАТО. Этого не произойдёт. Если они так сильно любят членов террористических организаций и врагов ислама, мы рекомендуем доверить им безопасность своих стран", - сказал Эрдоган.

То, как Эрдоган защищает национальные интересы своей страны, сильно раздражает весь коллективный запад. Именно поэтому – в год президентских выборов, как пишут турецкие журналисты – на Западе было принято решение провести кампанию по дискредитации Эрдогана.

Например, подключившийся к информационной войне британский журнал "Экономист" назвал Эрдогана хулиганом и призвал лидеров Америки и Евросоюза провести с ним серьёзный разговор. Потому что вторая по величине армия НАТО не должна подчиняться диктатору.

"Западные лидеры должны высказаться. Америка и ЕС слишком часто воздерживались от критики Эрдогана, опасаясь оттолкнуть ключевого, хотя и вызывающего проблемы союзника. Никто не хочет, чтобы такая важная страна, как Турция, стала полностью изгоем. Всем известно, что обиженный изолированный турецкий президент может причинить большой вред", - пишут СМИ.

"Западу Турция нужна из-за географического положения. От этого никуда не денешься. Уникальное географическое положение, позволяющее в значительной степени влить на ситуацию в Средиземном море, на Балканах, Южном Кавказе, Ираке, Сирии и так далее, на Ближнем Востоке. И поэтому запад - в лице НАТО – заинтересован, чтобы эта страна была в системе их влияния", - отметил Семён Багдасаров, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии.

Но влиять на Эрдогана у запада совсем не получается. Например, на этой неделе, игнорируя американские санкции, Турция и Венесуэла подписали соглашение об экономическом сотрудничестве, не разрывает Анкара и отношения с Москвой – и даже более того – укрепляет их, хотя в это же время поставляет оружие на Украину. Немецкая газета "Вельт", видимо, расстроившись, что канцлер Шольц не такой, как Эрдоган, даже опубликовала статью с заголовком "Новый мировой порядок и его самый искусный спекулянт".

Независимость и изворотливость Эрдогана довела экс-советника по национальной безопасности США Джона Болтона до настоящей истерики, и он призвал исключить Турцию из НАТО, если Эрдоган выиграет весенние выборы.

Вообще-то у Эрдогана с НАТО всегда были сложносочинённые отношения, с одной стороны – Турция важнейший член альянса, а с другой – Анкаре выписывают санкции с завидной регулярностью. Например, в 2021 году Госдеп США ввел санкции из-за покупки российских зенитных комплексов С-400, ну а прямо сейчас Вашингтон требует прекратить обслуживание и дозаправку "Боингов" российских авиакомпаний – за неподчинение грозят ввести не только очередные санкции, но и даже заключить в тюрьму ответственных лиц. Так что Анкара прекрасно осознаёт, что с такими союзниками и враги не нужны, поэтому сегодня Эрдоган спешит воспользоваться ситуацией и кампанию против себя уже превратил в настоящий восточный базар.

"Это торг! Эрдоган почти выторговал у них F-16, которые не хотели американцы поставлять. Это торг, к которому Эрдоган привык! Он торгуется. Я вам скажу, это уникальный государственный деятель, который может выгоду вытащить везде", - сказал Семён Багдасаров.

На этой неделе заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам в Сенате призналась, что Анкаре уже предложена сделка – конгресс снимет запрет на продажу Турции истребителей F-16 сразу после ратификации документов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Стоит отметить, что это заманчивое предложение от Вашингтона поступило, когда Анкара отложила переговоры о новых членах НАТО на неопределённый срок. Ещё неожиданно выяснилось, что к торгу уже присоединилась и Венгрия. Австрийская пресса причину колебаний Орбана объясняет дружескими отношениями с Эрдоганом. Впрочем, не стоит забывать, что Венгрия так же, как и Турция, часто голосует не так, как требует коллективный запад, например, регулярно блокирует антироссийские санкции.

Но Орбан пока всё же на втором плане. Сейчас Брюсселю и Вашингтону важно укротить султана Эрдогана – а ещё лучше более или менее легитимно отстранить его от власти, чтобы превратить Турцию в покорного союзника запада.

Вера Щирова, Антон Нагорный, Екатерина Симонович, "В центре событий", "ТВ Центр".

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