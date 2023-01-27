Масштабные перестановки: Киев охватила кадровая лихорадка

Украину сотрясают коррупционные скандалы

Поставки оружия и подготовка к контрнаступлению происходят на фоне настоящей кадровой лихорадки в Киеве. В условиях войны подобные шаги всегда наносят сильнейший удар как по имиджу власти, так и по всей системе. Перестановки масштабны - покинули свои посты ряд замминистров, в том числе замминистра обороны, замглавы Офиса президента, ряд губернаторов. Заявленная цель - приток свежей крови. Реальных - несколько.

Второй фронт с широким освещением происходящего в СМИ Зеленский открыл против украинских коррупционеров во власти. За день настоящей бомбардировки указами об отставке постов лишились 10 человек.

Самой громкой стала отставка Кирилла Тимошенко, он занимал пост заместителя руководителя Офиса президента Украины. Старый друг в команду к Зеленскому попал благодаря своим умениям создавать телевизионный продукт. Именно Тимошенко придумал и снял ролик на стадионе, где кандидат в президенты Зеленский бросает вызов Порошенко.

После поражения олигарха Порошенко Тимошенко стал курировать все самые дорогостоящие инфраструктурные проекты Украины. Через год после начала "Великого будивнитства", по-русски "большой стройки", по которой миллиарды страна начала тратить на дороги, у Тимошенко отстроился большой особняк на 400 квадратных метров.

И так скандал за скандалом. В эпоху ковида Тимошенко курировал поставки гуманитарки на Украину, затем маски продавались в торговых центрах. В этом году присвоил себе американский внедорожник, который его страна получила из США в рамках военной помощи. А ещё купил Porsche Taycan и колесил на нём по Киеву. Устроился, как говорится, хорошо.

На этой неделе Тимошенко написал заявление об отставке. И всё. Ни судом, ни мобилизацией уволенному коррупционеру никто не грозит. По сути, Зеленский просто отправил наиболее засветившуюся фигуру в отставку вместе с наворованными миллиардами.

Вместе с этим возник вопрос, уволят ли министра обороны Резникова, который попался на банальнейшей и при этом масштабной коррупционной схеме. Минобороны Украины втридорога закупает продукты для армии. Последний контракт на 13 млрд гривен заключен с фирмой-однодневкой. Одно яйцо, к примеру, поставляется по оптовой цене 17 гривен, при том что в самых дорогих розничных магазинах оно стоит семь. Резников заявил, якобы яйца закупаются килограммами, но вышло нелепо. Да и вообще - цены на все наименования продуктов выше рынка.

В украинском Минобороны все махинации назвали технической ошибкой, с кем не бывает. Уволиться пришлось заместителю министра Шаповалову. Пост потерял Директор департамента закупок Минобороны Украины Хмельницкий. Эти имена не говорят украинцам ровным счётом ничего, а министра Зеленский оставил. Почему?

"Потому что в данном случае это в том числе его человек. То есть он создает картинку. Они уволили зама, который отвечал за материально-техническое обеспечение. То есть сбросили с саней того, кого не жалко. На самом деле, это просто переключение внимания населения с проблем с огромным количеством погибших, проблем с невыплатами социальных платежей, катастрофической ситуацией в экономике на условную борьбу с коррупцией", - рассказал Олег Ногинский, руководитель экспертной группы Научного центра евразийской интеграции.

В подтверждение этой версии можно добавить и то, что все остальные, уволенные Зеленским за коррупцию, мало кому известны. Были сделаны громкие анонсы, а по факту "гора родила мышь". В отставку отправлены пять глав областей, несколько заместителей министров. Из партии "Слуг народа" выгнали депутата Тищенко, который уехал отдыхать в Таиланд.

На самом же деле, от перемены одних проворовавшихся проходимцев на других сумма их коррупционного заработка не меняется. На войне вся политическая украинская верхушка наживалась и продолжает наживаться в таких масштабах, которые и присниться не могли в мирные времена.

Гремел скандал с переоборудованием старых автомобилей ЗиЛ-131 под танковые мастерские. При реальной стоимости за такую работу в 12 тысяч долларов Минобороны Украины тратит на каждый по 153 тысячи долларов. Коррупционная рентабельность - почти 1300 процентов. Размеры доходов украинских коррупционеров можно понять по фото с обыска у Василия Лозинского. Заместителя министра развития общин и территорий. Задержанного по подозрению в неправомерном получении 400 тысяч долларов. Дело рассыпалось, не доходя до суда. Но сразу после этого Зеленский попытался создать иллюзию чистки в правительстве, потому что на западе всё сильнее критикуют самого президента. В прошлом году он заявлял, что коррупции на Украине больше нет, все последние нечистые на руку чиновники сбежали. Сейчас, стало быть, режим Зеленского вырастил новых коррупционеров - уже своих.

Американские СМИ все чаще пишут об экономической ценности поддержки киевской власти. Если Вашингтон даёт деньги, готовьтесь отдать больше, а тут такое воровство.

Нынешний коррупционный скандал, как и большинство предыдущих, были раскручены украинскими СМИ, которые финансируются за счёт западных грантов. То есть именно США послали ясный сигнал Зеленскому - воровать промышленными объёмами недопустимо. Об этом говорили и раньше, но Киев выезжал на военной неразберихе и продавал более важный продукт - истощение России или даже победу над ней. Но чуда не происходит.

Ещё в конце прошлого года республиканцы в Конгрессе США внесли законопроект об аудите средств, чтобы контролировать каждый доллар, направленный Киеву. На этой неделе объявлено - аудиторы уже прибыли на территорию Украины. Американцы явно усиливают свой контроль, при этом пока оставляя всех главных коррупционеров у власти.

"Американцам очень удобны коррупционеры во власти, потому что коррупционером очень легко управлять, при наличии собственного карательного инструментария в виде Державного бюро расследований и специального антикоррупционного суда. Мы знаем о всех твоих коррупционных делах и сейчас ты сядешь, если ты не будешь делать то, в чем мы заинтересованы с точки зрения политики", - отметил Олег Ногинский.

В свое время для этих же целей на Украине было создано Национальное антикоррупционное бюро. Работу которого тормозила украинская власть. Судя по сообщениям в СМИ, американцы продавили Офис президента на завершение конкурса на должность директора НАБУ. То есть подконтрольная США силовая структура скоро заработает в полную силу. Украина для Вашингтона - очень дорогой проект со своей геополитической ценностью, и работодатель хочет в полной мере контролировать качество работы. Это законы рынка, которые американцы хорошо знают.

Пётр Вершинин. Екатерина Симанович, "В центре событий", "ТВ Центр".

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