Российские военные ликвидировали украинскую диверсионную группу

Противник пытался зайти в тыл

Российские десантники в зоне спецоперации уничтожили группу украинских диверсантов, пытавшихся зайти в тыл к военнослужащим Вооруженных сил России.

Как сообщает в пятницу, 27 января, РИА Новости, в состав диверсионно-разведывательной группы противника входили пять человек. При ее обнаружении российские военные открыли огонь из автоматических станковых гранатометов и ликвидировали диверсантов.

Как рассказал российский десантник-оператор БПЛА, корректировавший огонь по диверсантам, противник на линии соприкосновения активно пытается заводить в тыл малые диверсионные группы. По его словам, вычислять диверсантов помогает использование беспилотников с тепловизорами.

Беспилотники в несколько раз повышают возможности ведения разведки, наблюдения, уничтожения противника с минимальными потерями личного состава.

Ранее российские спецслужбы установили, что украинские диверсанты планировали теракт на освобожденной российскими войсками территории ЛНР. Спецслужбы обнаружили схрон со взрывчаткой и формой ВС России.

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