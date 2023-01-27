В Белом доме рассказали о сроках поставки танков Abrams Украине

Это долгий процесс

Поставка американских танков Abrams на Украину займет много месяцев. Об этом в пятницу, 27 января, заявили в Белом доме.

Что касается поставки истребителей Украине, то в администрации американского президента воздержались от прямого ответа.

"Сказать о содержании будущих пакетов помощи нечего, находимся в контакте с Киевом", - сообщили в Белом доме.

25 января стало известно, что США передадут Украине 31 танк M1 Abrams вместе с материалами для их работы, а также обучат украинских военных работать с этой техникой. Позже власти уточнили, что у Пентагона нет в наличии обещанных Киеву Abrams в модификации А2.

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