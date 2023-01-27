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В Совфеде рассказали, как в России встретят нового американского посла

16:18
  • пятница
  • 27 января 2023

Представлять Соединенные Штаты будет Линн Трейси

Первая встреча посла США в России Линн Трейси в российском Министерстве иностранных дел будет, вероятнее всего, исключительно формальной. Об этом в пятницу, 27 января, рассказал первый заместитель главы оборонного комитета Совета Федерации, бывший постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
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По словам дипломата, он не ожидает от этой встречи "ничего особенного". Чижов предположил, что "это будет протокольная встреча, где она принесет копии своих верительных грамот, чисто протокольное дело".

При этом сенатор указал, что именно тогда, когда новый американский посол прибыла в Москву, МИД Литвы обратился ко всем странам Евросоюза с предложением последовать по пути, начертанному странами Прибалтики — понизить уровень дипломатического представительства в России, то есть отозвать всех своих послов из России, сообщает РИА Новости.

26 января сообщалось, что новый посол США Линн Трейси прибыла в Россию. За несколько дней до этого она встретилась с послом России в США Анатолием Антоновым в резиденции дипломата в Вашингтоне. Российская сторона уже выразила намерение продолжить "обсуждение раздражителей в российско-американских отношениях".

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