Финляндия приостановила предоставление россиянам убежища

Это связывают с "существенным изменением данных по России"

Миграционная служба Финляндии продолжает принимать запросы на убежище, в том числе от россиян, но временно приостановила выдачу решений на уже поданные запросы граждан России. Об этом в пятницу, 27 января, пишет Helsingin sanomat.

Издание объясняет это решение "существенным изменением данных по России" и необходимостью их обновления.

При этом Миграционная служба Финляндии "хочет убедиться, чтобы никто не был возвращен в страну, где ему может грозить смертная казнь, пытки, преследования или другое бесчеловечное или унижающее достоинство обращение".

При этом отмечается, что процесс рассмотрения запроса на предоставление убежища в Финляндии может длиться несколько лет.

Ранее в Финляндии рассказали, что Хельсинки запрещают гражданам России въезжать в республику с туристическими целями по любым шенгенским визам. Вместе с тем сохранится возможность въехать в Финляндию у россиян, которые едут работать, учиться или посещать родственников.

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