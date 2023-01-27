ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Финляндия приостановила предоставление россиянам убежища

16:40
  • пятница
  • 27 января 2023

Это связывают с "существенным изменением данных по России"

Миграционная служба Финляндии продолжает принимать запросы на убежище, в том числе от россиян, но временно приостановила выдачу решений на уже поданные запросы граждан России. Об этом в пятницу, 27 января, пишет Helsingin sanomat.
Байден заявил о "НАТОлизации" Финляндии

Издание объясняет это решение "существенным изменением данных по России" и необходимостью их обновления.

При этом Миграционная служба Финляндии "хочет убедиться, чтобы никто не был возвращен в страну, где ему может грозить смертная казнь, пытки, преследования или другое бесчеловечное или унижающее достоинство обращение".

При этом отмечается, что процесс рассмотрения запроса на предоставление убежища в Финляндии может длиться несколько лет.

Ранее в Финляндии рассказали, что Хельсинки запрещают гражданам России въезжать в республику с туристическими целями по любым шенгенским визам. Вместе с тем сохранится возможность въехать в Финляндию у россиян, которые едут работать, учиться или посещать родственников.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Визовый центр Финляндии
Визовый центр Финляндии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.