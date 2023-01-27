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Бельгия отказалась поддержать санкции против алмазной отрасли России

16:59
  • пятница
  • 27 января 2023

Евросоюз обсуждает десятый пакет санкций

Бельгия никогда не одобрит запрет на поставки в Евросоюз алмазов из России. Такое заявление сделал в пятницу, 27 января, бельгийский премьер-министр Александер Де Кроо.

Источник объявил о согласовании постпредами ЕС продления санкций против России
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Политик подчеркнул, что Бельгия не поддерживает подобных запретов и считает, что они могут быть введены "лишь на мировом уровне".

Александер Де Кроо выступил за создание системы отслеживания происхождения алмазов, подчеркнув, что "в противном случае алмазы все равно найдут дорогу на рынок", сообщает ТАСС.

Ранее источник в Брюсселе не исключил, что под ограничения рано или поздно могут попасть алмазная и атомная отрасли России. При этом он заявил, что готовить и утверждать новые санкционные пакеты с той же скоростью, что в 2022 году, Евросоюзу уже не удастся, поскольку "большинство инструментов уже использовано".

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