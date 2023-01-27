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МИД не поверил в возможность улучшения отношений с США

17:19
  • пятница
  • 27 января 2023

Возможным прогрессом в ведомстве назвали "неухудшение двусторонних отношений"

Москва сейчас не оперирует категориями улучшения отношений с Вашингтоном, рассчитывать в лучшем случае можно на то, что они не ухудшатся. Такое заявление сделала в пятницу, 27 января, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Чиновница скептически прокомментировала вероятность "улучшения российско-американских отношений на фоне фактически объявленной нам Вашингтоном гибридной войны".

Она поинтересовалась, о каком возможном улучшении двусторонних отношений может идти речь, если "они принимают решение о поставке тяжелых вооружений, из которых наших граждан будут убивать".

Как заявила Захарова, в сложившихся условиях "прогрессом, наверное, было бы неухудшение двусторонних отношений", однако "и в это верится с трудом", сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что диалог между Россией и США по контролю над вооружениями будет зависеть в том числе от действий Вашингтона в контексте украинского кризиса. Политик выразил убежденность в том, что в Соединенных Штатах прекрасно понимают, каких именно шагов по деэскалации ожидает российская сторона.

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