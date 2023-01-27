Россия призвала МАГАТЭ заняться размещением Украиной вооружений на АЭС

Москва потребовала тщательно изучить соответствующую информацию

Российская сторона призывает секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) внимательно изучить информацию Службы внешней разведки (СВР) России о размещении Киевом вооружений на украинских атомных электростанциях (АЭС). Об этом в пятницу, 27 января, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Чиновница заявила, что Москва считала бы необходимым, чтобы руководство секретариата МАГАТЭ "не опиралось на скоропалительные сообщения своих инспекторов о том, что никакой подобной деятельности на АЭС они не замечают".

Захарова призвала агентство не спешить с выводами и оценками текущей ситуации, а вместо этого "более тщательно взглянуть на то, что происходит сейчас на украинских АЭС".

В МИД России выразили убежденность в том, что у международного сообщества должно возникнуть "чувство глубокой озабоченности" в связи с сообщениями, что Киев прикрывается ядерными объектами, чтобы накапливать западную военную помощь и не подвергать ее опасности уничтожения, сообщает ТАСС.

24 января генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы агентства не обнаружили на украинских атомных станциях военной техники и вооружений.

Это заявление последовало за предупреждением директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что Украина складирует предоставленные странами Запада вооружения и боеприпасы (в том числе ракеты для РСЗО HIMARS) на территории своих атомных электростанции.

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