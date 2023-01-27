КНДР пожелала России "сжечь дотла" западное вооружение

Северная Корея уже выражала поддержку России

Северная Корея не сомневается в том, что Россия "сожжет дотла" вооружение, которым хвастаются США и страны Запада. Такое заявление в пятницу, 27 января, сделала сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель руководителя отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

По словам политика, именно такая судьба ожидает западные вооружения и военную технику после столкновения "с несокрушимым боевым духом и мощью героической российской армии и народа", сообщает РИА Новости.

Российская сторона ранее уже предупредила, что с учетом того, что Берлин сделал "осознанный выбор" в пользу того, чтобы "немецкие танки с крестами на броне снова пошли в атаку на русских солдат", эти боевые машины "будут уничтожаться и гореть на поле боя, как это сейчас происходит с остальным натовским оружейным "зоопарком" на Украине".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын при этом выражал поддержку российской стороне, отмечая, что "стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность между двумя странами поднимаются на новый уровень на общем фронте, чтобы сокрушить военную угрозу и провокации, произвол и своеволие враждебных сил".

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