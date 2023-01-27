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"Слишком поздно": Зеленскому не понравилась задержка поставок танков Abrams

18:19
  • пятница
  • 27 января 2023

США предупреждали, что на поставки танков потребуется несколько месяцев

Украина нуждается в западных танках — в больших количествах и как можно скорее. Такое заявление сделал в пятницу, 27 января, украинский президент Владимир Зеленский.

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Политика попросили прокомментировать, не считает ли он, что прибытие из США танков Abrams к августу — это слишком длительный срок. Зеленский ответил утвердительно, заявив, что это будет "слишком поздно".

Президент Украины также рассказал, что до сих пор неизвестны сроки поставки европейских танков, которые должны прибыть на Украину значительно раньше машин из США. При этом Зеленский выразил уверенность в том, что поставки все-таки будут, раз решение принято.

Украинский лидер вновь повторил, что "пять, восемь, десять танков не решают вопроса на поле боя", Киеву требуется намного больше таких машин, сообщает РИА Новости.

Президент США Джо Байден ранее подтвердил, что Вашингтон намерен поставить Киеву 31 танк Abrams, в Белом доме уточнили, что речь идет о модификации M1A2.

Однако в американской администрации предупредили, что поставка американских танков Abrams на Украину займет много месяцев. Конкретные сроки передачи боевых машин Вашингтон не назвал.

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