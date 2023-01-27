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Путин дал поручения по укреплению суверенитета России

18:40
  • пятница
  • 27 января 2023

Распоряжения последовали за заседанием Совбеза

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 15 декабря 2022 года.
Путин обсудил с Совбезом внутреннюю повестку и северный шельф

Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти регионов и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года поручено уделить особое внимание укреплению технологического и финансового суверенитета государства.

При этом отмечена важность расширения внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных государств и развитие необходимых для такого сотрудничества инфраструктур, в том числе транспортной и платежной.

Ответственными за выполнение этих поручений назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и главы регионов. Представить доклад предписано до 1 марта, затем — ежемесячно, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин заявил, что смертельной опасностью для России является ослабление суверенитета, но подобных ошибок от нас "не дождутся". Суверенитет России — это гарантия свободы каждого, ответственная и сильная власть, которая будет служить только российскому народу, подчеркнул глава государства.

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