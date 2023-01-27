Путин затребовал идеи по мотивации медработников первичного звена

Представить их надлежит к 1 марта

Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта 2023 года представить предложения по усилению мотивации медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения.

Поручением главы государства предписывается принять меры к улучшению качества и доступности медицинской помощи населению, установив критерии ее оценки, отражающие динамику состояния здоровья прикрепленного к медицинской организации населения и удовлетворенность граждан деятельностью больниц и поликлиник.

Также поручено обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих введение в медицинских организациях, прежде всего первичного звена здравоохранения, должности врача-стажера, позволяющей ординаторам начиная со второго года обучения в клинической ординатуре работать по получаемой специальности.

Ответственным за исполнение данного поручения назначен министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что в 2023 году российские медики получат ежемесячные социальные выплаты в размере от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей на человека. Прибавки к основной зарплате предназначены для медиков дефицитных специальностей: врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, доктора районных больниц, а также врачи, работающие на станциях и в отделениях скорой помощи.

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