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За сутки в России госпитализированы 989 больных коронавирусом

11:44
  • суббота
  • 28 января 2023

Заболели ковидом 7219 человек

За сутки в России госпитализировано 989 больных коронавирусом, всего зафиксировано 7 219 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 931 480 человек с COVID-19, умерло  394 944 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 115 человек, зарегистрировано 2 117 новых больных, всего в столице 3 341 893 инфицированных, скончались 47 853 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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