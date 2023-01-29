В России госпитализированы с коронавирусом ещё 495 человек

С начала пандемии умерло 394 984 больных

За сутки в России госпитализировано 495 больных коронавирусом, всего зафиксирован 6 941 случай заражения. С февраля 2020 года выявлен 21 938 421 человек с COVID-19, умерло 394 984 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 83 человека, зарегистрировано 1 967 новых больных, всего в столице 3 343 860 инфицированных, скончались 47 864 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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