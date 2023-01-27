Суд арестовал главу IT-управления ФТС России по делу о коррупции

Ему вменяют взятку в особо крупном размере

Руководителя центрального информационно-технического управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрия Васильева заключили под стражу. Такое решение в пятницу, 27 января, принял Басманный суд Москвы.

Васильеву вменяют получение взятки в особо крупном размере, уголовное дело расследуется по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фабула дела не раскрывается.

Суд провел заседание по вопросу об аресте Васильева в закрытом режиме, удовлетворив соответствующее ходатайство следователя. Сотрудник ФТС останется под арестом как минимум до 26 марта 2023 года, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы России в 2022 году выявили факты получения взяток суммарно почти на 2 млрд рублей. При этом средняя сумма полученной взятки по расследованным преступлениям превышает 0,5 млн рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"