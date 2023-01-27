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Россия обязала посла Латвии покинуть страну в течение двух недель

19:38
  • пятница
  • 27 января 2023

Предписание выдано Марису Риекстиньшу

В пятницу, 27 января, в Министерство иностранных дел России была вызвана временная поверенная в делах Латвии Дация Рутка в связи с решением руководства Латвии по понижению уровня российско-латвийских дипломатических отношений. МИД выразил дипломату решительный протест против такого решения.
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В ведомстве подчеркнули, что обоснование этого шага ссылками на некую "солидарность" с другими прибалтийскими странами не принимается. Пресловутая "солидарность", как отметили в МИД России, состоит лишь в тотальной русофобии и желании стать инициаторами враждебных шагов в отношении России, что поощряется США и некоторыми другими недружественными странами.

С учетом этого Рутке было заявлено, что "коль скоро принципиальное решение принято, мы не считаем нужным ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий". Послу Латвии в Москве Марису Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель.

При этом российская сторона предупредила, что провокационный демарш латвийских властей по понижению уровня дипломатических отношений будет иметь последствия, а вся ответственность за нынешнюю ситуацию лежит на государственном руководстве Латвии, сообщается на официальном сайте МИД России.

Ранее российский посол в Латвии Михаил Ванин заявил, что латвийские власти "возбуждают общественное мнение, выставляют нашу страну врагом, агрессивным соседом", чтобы "поддержать ту линию, которую проводят их соседи — Эстония, Литва и Польша, чтобы Украина получила как можно больше западного оружия".

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