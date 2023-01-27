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ФРГ исключила поставки Украине истребителей

20:19
  • пятница
  • 27 января 2023

Киев запрашивал боевые самолеты у ряда государств

О поставке Германией истребителей Киеву не может быть и речи. Такое заявление сделал в пятницу, 27 января, министр обороны ФРГ Борис Писториус.
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Политик отметил, что "истребители представляют собой гораздо более сложные системы, чем боевые танки, они имеют совершенно иной радиус действия и огневую мощь".

По словам Писториуса, если бы ситуация с боевыми самолетами обстояла иначе, "мы бы пошли на такой шаг, от которого я бы сейчас очень предостерегал бы", сообщает РИА Новости.

Власти Германии уже поддались давлению Украины и ряда западных государств, разрешив поставки танков немецкого производства для украинской армии. Однако министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что это решение не дает оснований для радости.

При этом ООН напомнила о необходимости добиться установления справедливого мира на Украине, подчеркнув, что в этом контексте решение о передаче Киеву танков нельзя назвать верным, поскольку "не ведет в этом направлении".

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