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Путин поручил принять меры по повышению благосостояния россиян

20:48
  • пятница
  • 27 января 2023

МРОТ должен расти с опережением инфляции

Правительству России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года надлежит уделить особое внимание решению в 2023 году ряда задач, в числе которых — повышение благосостояния граждан Российской Федерации. Об этом говорится в перечне поручений российского лидера Владимира Путина.
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Список поручений утвержден по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 15 декабря 2022 года.

Федеральному правительству предписано обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году.

Также кабмину надлежит представить предложения по дальнейшему повышению минимального размера оплаты труда.

Срок исполнения данного поручения — 1 июля 2023 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Еще в ноябре 2022 года Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обозначил главную задачу российских властей: рост доходов граждан должен опережать инфляцию. Президент подчеркнул, что "все-таки люди свое благосостояние определяют не по статистике, а по количеству денег в кармане".

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