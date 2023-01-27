Госдеп остался доволен превращением "Северного потока - 2" в " груду металла"

Об этом заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд

Американская администрация довольна тем, что газопровод "Северный поток — 2" выведен из строя. Об этом в пятницу, 27 января, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Представитель Госдепартамента, отвечая на соответствующий вопрос сенатора Теда Круза, заявила, что "я, как и вы, и, думаю, администрация очень довольна, зная, что "Северный поток — 2" представляет собой теперь, как вы любите говорить, груду металла на дне моря".

При этом заместитель главы внешнеполитического ведомства США не согласилась с тем, что остановка проекта "Северный поток — 2" до февраля 2022 года позволила бы предотвратить специальную военную операцию России на Украине, сообщает ТАСС.

26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" – упало давление. Позже выяснилось, что трубопроводы повреждены.

Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт, и отметил, что "уничтожение общеевропейских газопроводов — это вообще такая запредельная вещь". Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма.

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