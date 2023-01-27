Bloomberg: США планируют оставить неизменным потолок цен на нефть до марта

Показатель зафиксирован на уровне 60 долларов за баррель

США и их союзники хотят отложить пересмотр потолка цен на российскую нефть до марта. Об этом в пятницу, 27 января, рассказали информированные источники.

Как сообщает агентство Bloomberg, американские власти и поддерживающие их страны не планируют пересматривать ценовой лимит как минимум до марта, несмотря на иную позицию Эстонии, Литвы и Польши.

Власти этих трех стран настаивают на снижении лимита, считая его слишком высоким по сравнению с текущими рыночными ценами. Они приводят на оценки Международного энергетического агентства, согласно которым средняя рыночная цена на российскую нефть составляла 54 доллара за баррель в декабре 2022 года и 52 доллара за баррель в январе 2023 года.

С учетом этого некоторые страны требуют снизить потолок цен на российскую нефть до 40-50 долларов, отмечают источники.

Ранее замглавы российского правительства Александр Новак заявил, что контракты на экспорт нефти из России на февраль заключены, участники рынки не отмечают каких-либо проблем в связи с введенным рядом стран Запада потолком цен.

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