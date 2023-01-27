Лидер Little Big Илья Прусикин признан иноагентом

Музыкант включен в соответствующий реестр

Министерство юстиции России в пятницу, 27 января, представило обновленный перечень лиц, признанных иностранными агентами. В него, в частности, включен лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин*.

Как отмечает ведомство, Прусикин* получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. При этом музыкант проживает за пределами Российской Федерации.

Также иноагентами признаны Фидель Агумава*, Эрдни-Басан Омбадыков*, Раиль Кашапов*, Дарья Серенко*.

Кроме того, в реестр иностранных агентов включены общество с ограниченной ответственностью "Философия ненасилия"* и Фонд развития цифровых прав*. Они учреждены лицами, ранее включенными в реестр – Андреем Колесниковым* и общественной организацией "Роскомсвобода"*, сообщается на официальном сайте Минюста.

Ранее российское федеральное правительство утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов, который будет вести Министерство юстиции во взаимодействии с другими органами власти. Задачами государственного контроля за деятельностью иноагентов названы предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства об иностранных агентах.

* физические лица и организации, внесенные в реестр иностранных агентов

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