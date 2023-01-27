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Россия обвинила Швейцарию в дискриминации россиян

22:05
  • пятница
  • 27 января 2023

Речь идет, в числе прочего, о "бытовом расизме"

Россия серьезно обеспокоена участившимися случаями дискриминации россиян в Швейцарии. Об этом заявила в пятницу, 27 января, в Женеве при рассмотрении швейцарского доклада о соблюдении прав и свобод в Совете ООН по правам человека представитель делегации России Кристина Сукачева.
Швейцария присоединилась к девятому пакету санкций ЕС против России

Дипломат рассказала, что "в отдельных случаях с бытовым расизмом сталкиваются обучающиеся в школах дети" российских граждан. При этом "некоторые швейцарские банки прекратили обслуживание российских граждан, не внесенных в санкционные списки", а также "массово проверяют основания для открытия счетов проживающих в Конфедерации и не подпадающих под санкции ЕС российских клиентов" на предмет пересмотра банковских отношений с ними.

Также Сукачева напомнила, что "в нарушение права на свободу мнений и их свободного выражения" в марте 2022 года крупнейшие операторы кабельных сетей Швейцарии прекратили ретрансляцию телеканалов RT и Sputnik, сообщает ТАСС.

Ранее глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас заявил, что на дискриминацию россиян европейскими странами при оформлении виз необходимо отвечать зеркально.

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