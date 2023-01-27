Россия опровергла требование МАГАТЭ вывести Росгвардию с территории ЗАЭС

Глава агентства так не ставит вопрос, заявил Михаил Ульянов

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси понимает, что присутствие российских военных и военной техники на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) — это "нормальное явление". Такое заявление в пятницу, 27 января, сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат уточнил, что обсуждаемая на Западе и Украине "демилитаризация предполагает, что не должно быть военного персонала, не должно быть военной техники".

Однако "Гросси вопрос о выводе сотрудников Росгвардии или тех нескольких бронетранспортеров, которые там находятся на ЗАЭС, так не ставит", заявил Ульянов, поскольку "ему главное, чтобы никто не стрелял по этой станции, чтобы со станции тоже не велся огонь".

Российский постпред напомнил в эфире телеканала "Россия 24", что военные России "никогда не вели со станции огонь, у нас там нет тяжелых вооружений", тогда как "украинцы регулярно обстреливали и саму станцию, и прилегающие зоны".

Запорожская атомная электростанция с 28 февраля находится под контролем России. Российская сторона подчеркивала, что находящиеся на территории объекта военные и техника обеспечивают безопасность ядерного объекта, поэтому об их выведении как о "демилитаризации" АЭС не может быть и речи.

В декабре 2022 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что договоренности по выводу тяжелого и легкого вооружения с Запорожской АЭС уже достигнуты, обсуждаются конкретные практические шаги.

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