Поводом для этого стали заявления экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона

Высказывания бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "нормандском формате" ставят под сомнение договороспособность Запада относительно урегулирования на Украине. Такое заявление в пятницу, 27 января, сделало российское посольство в Лондоне.

В дипмиссии напомнили, что Джонсон "пополнил копилку саморазоблачительных публичных заявлений европейских лидеров, свидетельствующих о сознательном двурушничестве и заматывании странами Запада переговорного урегулирования вокруг Донбасса в 2014-2022 годах".

Откровения Джонсона и других западных политиков ставят под вопрос принципиальную договороспособность наших оппонентов в Евроатлантике, а также подрывают доверие к данному ими слову и к их готовности соблюдать взятые на себя обязательства, подчеркнули в посольстве.

Также российские дипломаты отметили, что "еще свежи в памяти многочисленные официальные заявления западников о том, что именно Россия препятствует выполнению Минских соглашений", сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что высказывания министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель говорят о том, что Запад заранее спланировал войну против России.

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